2021/09/19 | 09:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن تشكيل لجان مختصة لتسوية المناهج الدراسية الخاصة بمرحلتي الخامس والسادس الاعدادي بما يخص الفرعين الاحيائي والتطبيقي وتحديد منهاج دراسي موحد للفرع العلمي.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن “إلغاء نظام الأحيائي والتطبيقي، جاء لأن هذه التجربة لم تحقق النجاح المرجو في ظل الظروف التي طبقت فيها وذلك لعدم وجود ارضية مناسبة للعمل بها”.وكشف فاروق عن “إعداد دراسة مسبقة لإعادة العمل بنظام العلمي والأدبي، إذ كانت هناك رؤية معمقة في دراسة جوانب العملية التعليمية وتم رصد قبول أعداد أكثر في الفرع الأحيائي مقارنة بالفرع التطبيقي لإعادة العمل بهذا النظام”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تشكل لجان مختصة لتوحيد مناهج الفرع العلمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تشكل لجان مختصة لتوحيد مناهج الفرع العلمي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تشكل لجان مختصة لتوحيد مناهج الفرع العلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).