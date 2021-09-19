نساء أمل -2- - نادية خلوف

2021/09/19 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف تقول أمل: أنا لست صحيفة مقروءة حتى تعرفني ، كما أنّني لست كتاباً مقدّساً تحفظ آياته عن ظهر قلب .



أنا إنسان أرغب في أن أعيش بشكل طبيعي.



أنت تريدني كالصّخرة لا أتغيّر، و أنا لا أستطيع إلا أن أتغير .



قبل أيام كنت أسرق حليب ابني من سوير ماركت كبير ، ثم قرّرت التّوقف عن السّرقة فأصبحت أذهب إلى البستان حيث تحلب إحداهن بقرتها ، فأشرح لها قصّة ابني، وتجود عليّ بالحليب.



سألت نفسي مرّة أيهما أفضل : التّسول ......





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