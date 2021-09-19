2021/09/19 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطن أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، ان رواتب الموظفين مؤمنة وان الفائض المالي يسمح بإطلاق الترفيعات، مشيرا الى انه في حال فشل تجربة البنك المركزي في تخفيض سعر صرف الدولار سيكون التوجه في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تتحدث عن رواتب وترفيعات الموظفين المركز الخبري الوطني.

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