2021/09/19 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت شرطة البصرة، الأحد، ما أشيع حول اغتيال أحد التدريسيين في جامعة البصرة.وقالت الشرطة في بيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني إنه “انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اغتيال الدكتور أحمد يحيى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة اغتيال تدريسي في جامعة البصرة المركز الخبري الوطني.

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