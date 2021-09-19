رسالة صلاح لجماهير ليفربول

2021/09/19 | 09:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه النجم المصري، محمد صلاح، رسالة مهمة إلى جماهير فريق ليفربول، بعد تألقه في مباراة أمس السبت ضد كريستال بالاس (3-0)، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أنتم، المشجعون، تجعلوني أستمر، أنتم تعطوني قوة أكثر مما تتخيلون”.وساهم محمد صلاح في فوز […]

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