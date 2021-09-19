فيديو: التعليم توضح آلية دوام طلبة الدراسات العليا

2021/09/19 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الأحد، إنطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة الدراسات العليا.

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ونشرت الوزارة مقطعا تابعه "ناس"، (19 أيلول 2021) يوضح آلية الدوام في الدراسات العليا والأولية للعام الدراسي 2021 /2022.

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