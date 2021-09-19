حضورياً.. إنطلاق العام الدراسي الجديد للدراسات العليا في جامعات العراق

2021/09/19 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت الجامعات على مستوى البلاد، اليوم الأحد، عامها الدراسي الجديد 2021 /2022 للدراسات العليا.

وبحسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فقد اجبرت الجامعات على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفرضت على الطلبة جلب بطاقة لقاح كورونا أو فحص (PCR) أسبوعيا.

وكان بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه تنفيذاً لبرامجها العلمية الأكاديمية وتوقيتاتها التقويمية المعتمدة تباشر الجامعات اليوم الأحد الموافق 2021/9/19 عامها الدراسي الجديد على مستوى الدراسات العليا للسنة 2022/2021 بفصلها الدراسي الأول في التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

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