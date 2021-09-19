6 ملايين لتر عجز الإقليم من مادة البنزين يوميا

2021/09/19 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت الادارة المحلية في السليمانية عن معاناة الاقليم من عجز يومي يبلغ 6 ملايين لتر من البنزين، في وقت تسملت فيه كردستان كمية مليون و80 الف لتر من هذه المادة مرسلة من قبل وزارة النفط للمساهمة في حل ازمة العجز.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم وصول الدفعة الاولى من حصة المحافظة المقررة من مادة البنزين المرسلة من وزارة النفط".

واشار الى "بدء بعض المحطات المنتشرة في مركز المحافظة ببيعه بسعر 690 دينارا للتر الواحد".

وكشف عن "جهود كبيرة من قبل وزارة الثروات الطبيعية وادارة محافظة السليمانية خلال الايام الماضية لاتمام الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية لتزويد الاقليم بكمية تبلغ مليونا و80 الف لتر من البنزين يوميا".

وأضاف أنه "تم توزيع الحصة المقررة بين محافظات الاقليم، بواقع 360 مترا مكعبا الى محافظتي اربيل والسليمانية، و216 مترا مكعبا لدهوك و 144 مترا مكعبا لحلبجة".

واوضح أن "هذه الحصة ستسهم بسد جزء من النقص الحاصل في توفير مادة البنزين، اذ ان الاقليم يعاني من عجز في تجهيزها ويحتاج الى ستة ملايين لتر يوميا".

وعزا ابو بكر "زيادة سعر البنزين خلال الاشهر الماضية بشكل تصاعدي، الى زيادة اسعار صرف الدولار، لان حكومة الاقليم تستورد هذه المادة من تركيا وايران"، مؤكدا أن "سعر اللتر الواحد المرسل من الحكومة الاتحادية حدد بـ650 دينارا لكن يباع في المحطات بسعر 690 دينارا بعد اضافة 20 دينارا كاجور نقله الى الاقليم واعطاء نسبة 20 دينارا ارباحا لاصحاب المحطات".

ونبه الى أن "سعر اللتر الواحد من مادة البنزين المحسن يبلغ 900 دينار، والسوبر975 دينارا وهي اسعار مرتفعة وترهق كاهل المواطن البسيط".

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