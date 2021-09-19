الصحة تعلن وصول دفعة جديدة من لقاح كورونا

2021/09/19 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد، وصول 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.وذكر بيان للشركة، أن “شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد تضم 400 ألف جرعة وصلت اليوم الى العراق”، مبيناً، أنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقلها”.وأضاف أن […]

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