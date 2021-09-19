2021/09/19 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أكثر الدول تضررا من كورونا المركز الخبري الوطني.

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