2021/09/19 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت الاستخبارات العراقية، هجوماً

ثلاثياً على زوار الامام الحسين (ع) في

محافظة بابل وسط البلاد.

وقال المصدر، إن "القوات الامنية في

استخبارات بابل تمكنت من احباط عملية

لاستهداف زوار الأربعينية بعبوة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط هجوم ثلاثي على "زوار الاربعين" وسط العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط هجوم ثلاثي على "زوار الاربعين" وسط العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).