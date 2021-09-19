العراق.. الأمن يحبط هجوما على زوار

2021/09/19 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط هجوم كان سيستهدف زوار "أربعينية الإمام الحسين" في كربلاء

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