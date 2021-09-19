ما حقيقة إغتيال استاذ جامعي في البصرة؟

2021/09/19 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انه مصاب بكدمات في الوجه والرقبة.

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