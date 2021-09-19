مرشحون خارج السباق: تزوير ومخالفات للحملات

2021/09/19 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين عن الانتخابات لحد الان بسبب ارتكابهم لمخالفات، فيما أعلنت رئيسة المراقبين في بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات فيوال فون كرامون أن البعثة لن تتدخل أو تؤثر على العملية الانتخابية وانما ستقوم بتحليل مستقل وشامل للعملية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي ان «اثنين من المرشحين تم استبعادهم بسبب تقديم شهادات دراسية مزورة، وهم المرشح علي كاظم زغير، والمرشحة انعام حاشوش عداي، وتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم».

أضافت الغلاي انه «تم رصد هذه المخالفات من قبل الاجهزة الامنية ووصلت الى المفوضية، الاوليات لأجل التحقيق، وباشرت المفوضية اجراءاتها مع المرشحين فيما يخص هذا الجانب، وهو الغاء المصادقة على المرشحين، وقرار المفوضية قابل للطعن امام الهيئة القضائية خلال 3 ايام من اليوم التالي للنشر».

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات الى ان «عمل المفوضية مستمر في رصد المخالفات إذا وصلت شكاوى من قبل الاجهزة الامنية مزودة بأدلة وتقديم وثائق تثبت تورط المرشحين بالمخالفات، كما ان مجلس المفوضين لا يتخذ الاجراءات جزافا ولا على الاهواء، الا بوجود دلائل تؤكد ضلوع هذا المرشح او هذه المرشحة، وبالتالي يتخذون الاجراءات اللازمة بحق المرشحين».

وفي وقت سابق قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استبعاد المرشحة اشواق العبيدي عن تحالف عزم من الانتخابات البرلمانية المبكرة للاشتباه بشرائها أصوات ناخبين.

من جانب آخر، علقت مفوضية الانتخابات، على تمديد ساعات يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الاول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي أن «الأجهزة الالكترونية تُغلق فنياً في تمام الساعة السابعة من مساء 10 تشرين الأول لذا لا يمكن تمديد عملية الاقتراع».

وبينت ان «النتائج الأولية تعلن بشاشات كبيرة في كل محافظات العراق والقانون يؤكد ان النتائج تعلن خلال ٢٤ ساعة».

وأوضحت الغلاي انه «وبعد اعلان النتائج ستتم المباشرة بعملية إجراء النسبة المشاركة في الإقتراع».

إلى ذلك، أعلنت رئيسة المراقبين في بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيوال فون كرامون أن البعثة لن تتدخل أو تؤثر على العملية الانتخابية وانما ستقوم بتحليل مستقل وشامل للعملية.

وذكرت البعثة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أنّ «رئيسة الراصدين في بعثة الاتحاد الاوروبي فيوال فون كرامون افتتحت بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية 2021 في مؤتمر صحفي ببغداد».

وقالت كرامون إن «هذه البعثة تعتبر أول رصد من الاتحاد الاوروبي إلى العراق، ويمكن اعتبارها تأريخية بالنسبة وانها علامة واضحة على التزام االاتحاد الاوروبـــــي الجاد بدعم انتخابات سلمية وذات مصــــداقية وشفــــافة في الـــبلاد».

وأضافت «سيمثل هذا التصويتُ الهامُّ علامة فارقة أخرى للعراق، والاتحاد الاوروبي ملتزم لقيادة هذه المهمة».

وأعربت عن فخرها بـ»مرافقة شعب العراق طوال العملية».

وأكدت كرامون «أننا لن نتدخل أو نؤثر على العملية بأي شكل من الاشكال، هذه انتخابات الشعب العراقين ونحن هنا للمتابعة والتحليل».

وأوضحت أن «مهمة الاتحاد تتمثل في إجراء تحليل مستقل وشامل للعملية الانتخابية، وستقوم البعثة أيضا بتقييم مدى توافق العملية مع القانون العراقي والمعايير الدولية والاقليمية للانتخابات الديمقراطية التي وافق عليها العراق».

وبينت أن «راصدي الاتحاد سيركزون على الاطار القانوني، وادارة الانتخابات والحملات، وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ، والتصويت والعد واعلان النتائج»، مؤكدة «سيبقى راصدي الاتحاد الاوروبي في البلاد لعدة أسابيع بعد يوم النتخابات لمراقبة معالجة الاعتراضات الانتخابية المحتملة وغيرها من التطورات الالحقة للانتخابات».

واشار البيان إلى «وصول الفريق الاساسي المكون من اثني عشر محللا في 28 آب، وفي أوائل ايلول، انضم إليهم 20 راصدا طويل الامد، وسيتم تعزيز البعثة براصدين معينين محليًا لفترات قصيرة، من السلك الدبلوماسي ووفد من البرلمان الاوروبـــــي، وبذلك يرتفع عدد راصدي الاتحاد الاوروبي في يـــــــوم الاقتراع إلى حوالي 80 راصدا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وكذلك من كندا والنرويج».

كما أكد بيان البعثة أن «الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات سيعلن النتائج الأولية في بيان أولي بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وهنالك تقرير نهائي مع توصيات الانتخابات المقبلة - سيتم نشره بعد الانتهاء من العملية الانتخابية».

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أفادت في وقت سابق بأن الاقتراع العام في الانتخابات المقبلة، سيقام في 8273 مدرسة.

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