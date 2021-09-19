الفريق عماد محمد محمود حضر مؤتمر الأمن المائي ممثلاً عن وزير الداخلية.. وكالة شؤون الشرطة تقبض على سبعة اجانب حاولوا التسلل الى بغداد

2021/09/19 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

حضر الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اعمال مؤتمر الامن المائي ممثلا عن وزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي، بحضور وزير الموارد المائية و مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة و عدد من القادة الأمنيين والوزارات المعنية والشخصيات الحكومية المختصة ،حيث تم مناقشة السبل والخطط التي من شانها تعزيز الامن المائي للبلاد بالتعاون مع جهات الاختصاص.



من جانب اخر إشراف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عن القاء القبض على ٧ اجانب حاولوا التسلل الى بغداد بدخول غير مرخص.



وذكرت الوكالة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «بناءً على معلومات دقيقة وردت الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد عن نية ٧ اجانب الدخول الى العاصمة بغداد بدون ترخيص رسمي قادمين من إقليم كردستان وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة اللواء حسن خنجر مدير المديرية المذكورة لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».



واضافت، انه «بالفعل تم نشر عدد من المفارز ضمن محيط سيطرة الشعب وضمن الطرق والمقتربات النيسمية حيث تم ملاحظة ترجل عدد من المسافرين من احد عجلات السفر القادمة من الإقليم قبل السيطرة بمسافة ومحاولة عبور السيطرة راجلة من خلال التسلل الى بغداد ليلا حيث تم القاء القبض عليهم وعددهم ٧ احدهم يحمل الجنسية التركية و٦ يحملون الجنسية السورية وتبين دخولهم غير شرعي لعدم وجود سمة دخول الأرضي العراقية».



واشارت الى، انه»تم التحفظ عليهم وتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون».

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