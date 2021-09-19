الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في جرف النصر لتأمين الزيارة الأربعينية

2021/09/19 | 09:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قوة أمنية من الحشد الشعبي، أمس السبت، عملية استباقية في جرف النصر لتأمين الزيارة الأربعينية.



وذكر بيان لاعلام هيئة الحشد الشعبي، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية وفوج عاشوراء في الحشد الشعبي، السبت، عملية استباقية في جرف النصر لتأمين الزيارة الأربعينية.



وأضاف، أن»القوة طهرت خلال الساعات الأولى من العملية 3 كم2، وعثرت على عدة مضافات تضم مواد لوجستية للدواعش في منطقتي هور حسين والخنافسة في جرف النصر».

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