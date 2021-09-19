مفوضية الانتخابات تحدد موعد التصويت الخاص واماكن إجراءه والمشمولين به

2021/09/19 | 09:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجراءات التصويت الخاص ووقته واماكنه والمشمولين فيه .وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان التصويت الخاص للاجهزة الامنية والنازحين ونزلاء السجون، سيجري يوم الثامن من تشرين الاول ، عن طريق البطاقة البايو مترية حصرا، … Readmore

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