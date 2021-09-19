2021/09/19 | 09:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد، وصول 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.وذكر بيان للشركة، أن “شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد تضم 400 ألف جرعة وصلت اليوم الى العراق”، مبيناً، أنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقلها”.وأضاف أن “البرادات المخصصة لحفظ اللقاح انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة وكذلك إقليم كردستان”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن وصول 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).