2021/09/19 | 09:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CEYM1pN2LOw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الان .. الوطن والناس مع مصطفى الربيعي | واسط - قضاء الصويرة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الان .. الوطن والناس مع مصطفى الربيعي | واسط - قضاء الصويرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).