2021/09/19 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي ما زالت فيه صفقة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تثير أزمة دبلوماسية متعددة الجنسيات، أكد وزير الدفاع الأسترالي، ​بيتر داتون، الأحد، أن بلاده كانت "صريحة ومنفتحة وصادقة" مع فرنسا بشأن مخاوفها من صفقة لشراء غواصات فرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة صفقة الغواصات.. أستراليا تقول إنها كانت "صادقة" مع فرنسا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة صفقة الغواصات.. أستراليا تقول إنها كانت "صادقة" مع فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).