شرطة البصرة تنفي تعرض احد التدرسيين لمحاولة أغتيال

2021/09/19 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة البصرة، الأحد، نفيها بتعرض التدريسي أحمد يحيى للاغتيال، موضحة أنه تعرض لكدمات سببها "خلاف شخصي".

وذكر إعلام شرطة البصرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 ايلول 2021)، انه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اغتيال الدكتور أحمد يحيى التدريسي في جامعة البصرة كلية العلوم".

وأضاف البيان، "ونحن إذ ننفي هذا الخبر ونود ان نوضح انه مصاب بكدمات في الوجه والرقبة بواسطة الأيادي اثر مشاجرة مع شخصان بسبب خلاف شخصي"، داعيا "وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".

وفي وقت سابق، اقدم مجهولون، امس السبت، بالهجوم على استاذ جامعي بالضرب المبرح في محافظة البصرة.

وذكر مصدر امني لـ NRT عربية، انه "تعرض الاستاذ الجامعي الدكتور احمد يحيى الى الضرب المبرح من قبل 5 مجهولين مسلحين اعترضوا طريقه في منطقة الطويسة وسط محافظة البصرة".

واضاف المصدر، انهم "قاموا بضربه باعقاب البنادق والمسدسات التي بحوزتهم"، لافتا الى انه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

واوضح، ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة الاسباب".

N.A

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