2021/09/19 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الذين هربوا من سجن جلبوغ

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