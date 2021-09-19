2021/09/19 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تقرر عدم السماح للناخبين بحمل الهواتف الذكية يوم التصويت

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