2021/09/19 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق..
ارتفاع بمعدل التضخم السنوي بنسبة (8.1%) - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ارتفاع بمعدل التضخم السنوي بنسبة (8.1%) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفاع بمعدل التضخم السنوي بنسبة (8.1%) - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ارتفاع بمعدل التضخم السنوي بنسبة (8.1%) - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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