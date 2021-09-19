برشلونة يعلن عن خسائر فلكية

2021/09/19 | 09:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة ملابس رياضية تعتذر لجماهير دورتموند العواصم ـ وكالات: أقر برشلونة، خلال اجتماع لمجلس إدارته الخميس، موازنة بقيمة 765 مليون يورو لموسم 2021-2022.وأكد النادي أن دورة 2020-2021، ستختتم بخسائر تبلغ 481 مليون يورو.واتفق المجلس، اليوم، على قيام المدير العام للنادي، فيران ريفيرتير، في السادس من أكتوبر/تشرين أول، بتقديم النتائج المفصلة لمعرفة الوضع الفعلي لبرشلونة.وستُعقد الجمعية ...

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