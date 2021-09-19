غدا.. إجراء خمس مباريات في افتتاح دوري الكرة الممتاز للموسم 2021/2022

2021/09/19 | 09:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يتوج بكأس السوبر على حساب الجوية بغداد ـ الصباح الجديد: تفتتح عصر يوم غد الاثنين مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم 2021/2022 باجراء خمس مباريات من الجولة الاولى تعقبها في اليوم التالي اقامة خمس مباريات ايضا، ففي يوم غد الاثنين يلعب الشرطة والطلبة في ملعب الحبيبي في الساعة الثامنة والنصف مساء، في حين يضيف ملعب ...

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