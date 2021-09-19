تمارين الضغط .. أنواعها.. وكيفيه تأديتها

2021/09/19 | 09:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م.م دعاء حسين علي* بكل تأكيد منحت أنواع تمارين الضغط الكثير من القوة والتأثيرات الرائعة لكافة عضلات الجسم، فعلى عكس ما يعتقده الكثير من البشر، فإن أنواع تمارين الضغط مختلفة عن الصورة النمطية والتقليدية في أذهان الجميع والحقيقة، أن أنواع تمارين الضغط جعلت من ممارسة هذا التمرين الشامل الذي يعد أساسا للتمارين الرياضية لرفع الأثقال ...

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