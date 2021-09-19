مصادر امنية: الحكومة ضغطت لتسريع الانسحاب الامريكي لأسباب سياسية متعلقة بالانتخابات

2021/09/19 | 09:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية ان الحكومة العراقية ضغطت باتجاه تسريع عملية انسحاب القوات الأميركية من قاعدتي عين الأسد وحرير لأسباب سياسية متعلقة بالانتخابات.ورأى مراقبون أن التطور الجديد على مستوى ملف الوجود العسكري الأميركي سيصب في صالح خلق أجواء مستقرة قبيل … Readmore

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