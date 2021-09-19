العراق يكشف عن استثمار الغاز المصاحب بحقلين في ذي قار

2021/09/19 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة النفط، إنها ستطلق اليوم الأحد مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف مع شركة بيكو هيوز الأميركية بمحافظة ذي قار.وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المشروع بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً"، موضحاً أن "هذا المشروع يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية العراقية في قطاع استثمار الغاز المصاحب للنفط الخام".

وكان العراق قد شرع خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشاريع عملاقة لاستثمار الغاز مع شركات صينية وتوتال الفرنسية لتحقيق مستويات إنتاج قياسية للغاز في عام 2024 لسد متطلبات تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات إحراق الغاز.

ويطمح العراق إلى طرح مشاريع جديدة لاستثمار الغاز في حقلي عكاز بمحافظة الأنبار والمنصورية في محافظة ديالى.وارتفعت أسعار الغاز خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عوامل موسمية وظرفية، بجانب ارتفاع أسعار النفط، غير أن أسعار النفط تراجعت مؤخراً مع استئناف شركات الطاقة في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة الإنتاج بعد أن أدى إعصاران متتاليان في المنطقة إلى توقف الإنتاج.

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