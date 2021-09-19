2021/09/19 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأحد، الى كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.وقال مراسلنا، إن وزير الدفاع جمعة عناد وصل اليوم قيادة عمليات كربلاء للاطلاع على الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية”.ووجه قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، اليوم الاحد، بقطع جميع مداخل المدينة القديمة، أستعداداً للزيارة الاربعينية.وأعلن قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، في وقت سابق، إكمال كافة الاستعدادات لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وذلك بهدف الحفاظ على امن وسلامة الزائرين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يصل كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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