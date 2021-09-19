ارتفاع نسبة التضخم السنوي في العراق

2021/09/19 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، ارتفاع معدل التضخم لشهر اب الماضي، بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعا بنسبة (0.6%).وذكرت الوزارة في بيان، ان “معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر اب من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (8.1%)”.وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، بحسب البيان، ان “الجهاز المركزي للاحصاء، ومن خلال قسم الارقام القياسية، يقوم باعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الاسعار، لاكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم انفاق الكلي للاسرة العراقية على السلع والخدمات”.وأضاف الهنداوي، ان “ارتفاع […]

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