2021/09/19 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، انها تستعد لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم 22/9/2021 في عموم أرجاء العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن موعد إجراء المحاكاة الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن موعد إجراء المحاكاة الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن موعد إجراء المحاكاة الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).