2021/09/19 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

وجهت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاحد، بقطع جميع مداخل المدينة القديمة في محافظة كربلاء لتأمين الزيارة الاربعينية.

وأوضح بيان لقيادة العمليات تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان " قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة".

وأضاف أن "تلك القطوعات تأتي لتأمين المواكب الحسينية وحماية الزائرين المتوجهين إلى المحافظة لأحياء لذكرى أربعينية الامام الحسين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات كربلاء يوجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات كربلاء يوجه بقطع جميع مداخل المدينة القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).