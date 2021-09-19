2021/09/19 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| وزير الداخلية عثمان الغانمي: العراق مستعد لتعزيز التعاون مع الاردن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل| وزير الداخلية عثمان الغانمي: العراق مستعد لتعزيز التعاون مع الاردن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| وزير الداخلية عثمان الغانمي: العراق مستعد لتعزيز التعاون مع الاردن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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