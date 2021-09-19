2021/09/19 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل| وزير الداخلية عثمان الغانمي: العراق مستعد لتعزيز التعاون مع الاردن

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