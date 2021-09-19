التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم لشهر اب الماضي

2021/09/19 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر آب الماضي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم لشهر آب الماضي، بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة (0.6%)"، مبيناً، أن "معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر آب من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت (8.1%)".وأضاف، أن "الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهرياً، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات".وبيّن، أن "ارتفاع معدل التضخم في شهر آب الماضي بنسبة (1.1%) جاء متأثراً بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية"، مشيراً إلى أن "قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً بنسبة (4.5%)، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة (21.7%)، والفواكه بنسبة (2.3%)، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة (0.9%)، والأسماك بنسبة (0.6%)، واللبن والجبن والبيض، بنسبة (0.5%)، ومنتجات الأغذية الأخرى، ارتفعت أسعارها بنسبة (0.1%) ".وتابع، أن "أسعار قسم المطاعم والفنادق سجلت ارتفاعاً هي الأخرى بنسبة (2.6%)، فيما شهدت أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً مقداره (0.1%)، متأثرة بارتفاع مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة (0.1%)".

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