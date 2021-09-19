2021/09/19 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد شلال لاتون من بين الوجهات السياحية التي يُشجع المصور الإيراني، محسن رزفاني، على زيارتها في مسقط رأسه، خاصة أنه أحد أعلى الشلالات الموجودة بإيران..تعرف إلى "شلال الفصول الأربعة"!

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