انخفاض باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/09/19 | 10:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت البورصة صباح أمس السبت 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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