2021/09/19 | 10:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية العليا للانتخابات كشفت أنّ التصويت للقوات الأمنية ونزلاء السجون والنازحين في الانتخابات المرتقبة سيكون حصراً عبر البطاقة البايومترية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات توضح آليةَ التصويت الخاص) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات توضح آليةَ التصويت الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).