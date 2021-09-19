بالفيديو.. التعليم توضح آلية الدوام في الدراسات العليا والأولية

2021/09/19 | 10:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحاً بشأن آلية الدوام في الدراسات العليا والأولية للعام الدراسي 2021/ 2022.

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التعليم توضح آلية الدوام في الدراسات العليا والأولية أولاً على النور نيوز.

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