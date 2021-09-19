القبض على متهمين بحوزتهما عملة مزيفة في المثنى

2021/09/19 | 10:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت مديرية شرطة المثنى، بتمكن مفارز شرطة نجدة قضاء الخضر من القاء القبض على متهمين اثنين، ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال تجوال المفارز والدوريات الراجلة والآلية التابعة الى قسم شرطة النجدة، تمكنت من رصد المتهمين وبحوزتهما مبالغ نقدية فئة مئة …

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