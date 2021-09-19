التضخم يرتفع في آب لـ”ضعف” المسجل في تموز وقطاع واحد كان الأعلى.. ماعلاقة شهر محرم؟

2021/09/19 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

لم يأتي ارتفاع الأسعار بشكل واضح بشدة خلال الأيام السابقة، خالي اليدين، حيث تكشفت اوراق وزارة التخطيط معلنة عن تضخم خلال شهر اب بلغ قرابة ضعف التضخم المسجل في تموز الماضي.

وسجل شهر تموز الماضي نسبة تضخم بلغت 0.6% في انخفاض عن حزيران الذي سبقه والذي بلغ معدل التضخم فيه 0.7%، قبل أن يأتي شهر اب بمعدل تضخم مضاعف بلغ 1.1%.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “معدل التضخم لشهر آب الماضي، ارتفع بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعا بنسبة (0.6%)”، مشيرة إلى أن “معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (8.1)%”.

وذكر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن |الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الارقام القياسية لاسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.

وقال أيضا، إن ارتفاع معدل التضخم في شهر آب الماضي بنسبة (1.1%) جاء متأثرا بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الاسواق العراقية، مبينا ان قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعا بنسبة (4.5%)، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة (21.7%)، والفواكه بنسبة (2.3%)، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة (0.9%)، والاسماك بنسبة (0.6%)، واللبن والجبن والبيض، بنسبة (0.5%)، ومنتجات الاغذية الاخرى، ارتفعت اسعارها بنسبة (0.1%).

كما نوه المتحدث باسم الوزارة الى ان اسعار قسم المطاعم والفنادق سجلت ارتفاعا هي الاخرى بنسبة (2.6%)، فيما شهدت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا مقداره (0.1%)، متأثرة بارتفاع مجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة (0.1%).

وفي تموز الماضي كان ارتفاع التضخم البالغ نصف الارتفاع في اب الماضي، مدفوعًا بارتفاع اسعار السكن، حيث ارتفع اسعار قسم السكن بنسبة(1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة اجور الاشتراك بالمولدات في اغلب محافظات العراق.

وجاء ارتفاع اسعار الغذاء في اب الماضي مرتبطًا بحلول شهر محرم وتزايد الطلب على المواد الغذائية بمختلف انواعها.

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