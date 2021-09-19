النزاهة تفصح عن نسب إستجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية

2021/09/19 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن نسب إستجابة الرئاسات الثلاث المشمولين بتقديم إستمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الحالي، إضافةً إلى الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، والسلطة القضائيَّـة والمُحافظين، فيما أكدت مضيها بإتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُمتنعين على وفق ما نصَّ عليه قانونها.وذكرت دائرة الوقاية في بيان تلقى “النور نيوز” …

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