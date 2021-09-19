2021/09/19 | 10:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -3wVV1G4HMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة النجف للمربد: دخول القوات الأمنية حالة الطوارئ وبدء خطة حماية الزائرين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة النجف للمربد: دخول القوات الأمنية حالة الطوارئ وبدء خطة حماية الزائرين #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).