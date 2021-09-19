المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: وزير الخارجية سيتوجه إلى نيويورك

2021/09/19 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يعتزم وزير الخارجية الإيراني، الأحد، إجراء زيارة الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية، (19 أيلول 2021)، إن "وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان سيتوجه الى نيويروك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة".

ولفت الى ان "الوزير سيجتمع مع نظراءه من مجموعة 1+4 بصورة لقاءات ثنائية".

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