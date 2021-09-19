النزاهة تعلن عن نسب استجابة كبار المسؤولين لكشف الذمة المالية

2021/09/19 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن موقف استجابة الرئاسات الثلاث المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الحالي، إضافةً إلىالوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، والسلطة القضائيَّـة والمُحافظين، وإنَّ هذه الهيئة ماضيةٌ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّالمُمتنعين على وفق ما نصَّ عليه قانونها.

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنه تمَّ تسلُّم (31,800) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة للمُدَّة من (4/1/2021 ولغاية 31/8/2021)من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، مُبيّـنةً أنَّ نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنُّوَّاب بلغت 100%، فضلاًعن السادة رؤساء المحكمة الاتحاديَّة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّـة ورئيس الادّعاء العام.

وأضافت الدائرة إنَّ استجابة السيّـدين نائبي رئيس مجلس النُّوَّاب بلغت 100%، ونسبة استجابة السادة النُّوَّاب بلغت 92,5%، مُشيرةً إلىأنَّ نسبة استجابة السادة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100%، والسادة أعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا 83,3%، والسادة أعضاء محكمةالتمييز الاتحاديَّة 100%، أمَّا استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة فبلغت 99,9%.

وبيَّـنت أنَّ نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ بلغت 90,6%، فيما بلغت نسبة استجابة المُحافظين 66,7%.

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