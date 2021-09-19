العراق يغلق حدوده امام استيراد المحاصيل الزراعية بهذا الموعد.. ماهي المواد المسموحة بالدخول؟

2021/09/19 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الزراعة، الاحد، انها ستغلق الاستيراد خلال الاسبوعين القادمين لتوفر المنتوج المحلي في محافظتي كربلاء و النجف، موضحة انه لديها اكتفاء ذاتي في 14 مادة من المحاصيل.

وذكر المتحدث بأسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ NRT عربية، (19 ايلول 2021)، انه "مازالت أزمة ارتفاع الطماطة مستمرة ولكن الوزارة اتجهت الى فتح الاستيراد للسيطرة على ارتفاع الاسعار"، موضحا ان "عدد المحاصيل المستوردة والتي سمحت الوزارة بأستيرادها هي فقط 5 محاصيل وهي ( الطماطة، البصل، الثوم، الرقي والبطيخ)".

واضاف النايف، ان "الوزارة ستغلق الاستيراد خلال الاسبوعين القادمين لتوفر المنتوج المحلي من الطماطة في محافظتي كربلاء و النجف"، مبينا ان "وزارة الزراعة لديها اكتفاء ذاتي في 14 مادة من المحاصيل".

واوضح، ان "الخطة الزراعية الصيفية شملت 3 ملايين و400 الف دونم منها مزروعة بمحصول الارز رغم شح المياه الا ان الخطة كانت ناجحة"، لافتا الى انه "الاسبوع القادم سنبدأ بالخطة الشتوية وتشمل زراعة 15 مليون و 600 الف دونم، 6 ملايين دونم تمكنت الوزارة من توفير المياه لها بعد الاتفاق الاخير مع تركيا".

واشار النايف، الى ان "المنتوج المحلي من البيض يغطي حوالي 80% ومن حاجة السوق المحلية لذلك تمكنا من السيطرة على سعر طبقة البيض عند قرابة 5 الاف دينار و المنتوج المحلي من الدجاج يغطي 60% من حاجة السوق"، مضيفا ان " التهريب و أرتفاع اسعار الاعلاف و اللقاحات في الاسواق العالمية اثرت بشكل ملحوظ على اسعار الدجاج في الاسواق المحلية".

وبين، انه "ليس هناك اي دعم حقيقي حكومي لقطاع الدواجن و هي اثرت سلبا على الاسعار، و بحسب االاحصائات التي لدينا هناك مئات الاف من العاملين في قطاع الدواجن".

N.A

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