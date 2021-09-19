إيران: سنواصل العمليات ضد مواقع المسلحين بكردستان العراق

2021/09/19 | 10:57 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة "إيران انترناشيونال"، الأحد، إن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري، هدد بمواصلة العمليات ضد مواقع المسلحين الأكراد في إقليم كردستان العراق.

وأضافت أن باقري وجه الدعوة للمسؤولين في الإقليم والمسؤولين في حكومة بغداد إلى التعامل مع هؤلاء المسلحين.

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وكانت مواقع هذه المجموعات تعرضت للقصف عدة مرات في الأسبوعين الماضيين، بحسب القناة.

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