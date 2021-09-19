وصول 400 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا للعراق

2021/09/19 | 10:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الأحد عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للوزارة في بيان اليوم فإن كمية الجرع إلى أكثر من 400 الف جرعة.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة وبما فيها اقليم كوردستان.

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