مقارنة بالعام الماضي.. التخطيط تعلن ارتفاع نسبة التضخم السنوي في العراق

2021/09/19 | 11:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط، ارتفاع معدل التضخم لشهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز/يوليو الذي سبقه.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر آب من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعًا بنسبة بلغت (8.1%)".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، أن "الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بأعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك شهريًا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم انفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات".

وقال الهنداوي إن "ارتفاع معدل التضخم في شهر آب الماضي بنسبة (1.1%) جاء متأثرًا بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية"، مبينًا أن قسم "الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعًا بنسبة (4.5%)، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة (21.7%)، والفواكه بنسبة (2.3%)، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة (0.9%)، والأسماك بنسبة (0.6%)، واللبن والجبن والبيض، بنسبة (0.5%)، ومنتجات الأغذية الأخرى، ارتفعت أسعارها بنسبة (0.1%)".

ولفت إلى أن "أسعار قسم المطاعم والفنادق سجلت ارتفاعًا هي الأخرى بنسبة (2.6%)، فيما شهدت أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا مقداره (0.1%)، متأثرة بارتفاع مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة (0.1%)".

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