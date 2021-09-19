عن العبث والحرية - سعود سالم

2021/09/19 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٨-;-٤-;- - عن العبث والحريةفي الفصل الثاني من الجزء الثاني من رواية "الغريب" يحكي لنا ميرسو قصة توضح العبث بصورة أكثر وضوحا من ميرسو وجريمته "العادية".



وذلك في شكل خبر قرأه «ميرسو» في قصاصة ورقية قطعت من جريدة من الجرائد وجدها في زنزانته : «وجدت بين الفراش وألواح السرير قصاصة قديمة من ورق الجرائد، صفراء شفافة، تكاد تلتصق بالقماش، كانت تروي حادثة تنقصها البداية، لك ......





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